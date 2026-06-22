Akın Gürlek paylaştı: 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi

Ülke genelinde yasa dışı bahis ve sanal kumar, özellikle gençleri ve aileleri hedef alan, organize suç örgütleri ile kara para aklama ağlarıyla mücadele sürüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve geldiğinden itibaren bu alana özel önem verdi.

81 İL BAŞSAVCILIKLARINA TALİMAT GÖNDERDİ

Göreve başlar başlamaz 81 il başsavcılığına yönelik talimatlar gönderen Bakan Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelenin koordineli, çok boyutlu ve kesintisiz yürütülmesini hedefledi.

Bu kapsamda başsavcılıklara her altı ayda bir zorunlu bilgi ve koordinasyon toplantıları yapılması talimatı verildi, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde kolluk kuvvetleriyle daha etkin iş birliği öngörüldü.

Yasa dışı bahisin 'aileleri, gençleri ve geleceğimizi tehdit eden bir bataklık' olduğunu sıkça vurgulayan Bakan Gürlek, oynatan, aracılık eden ve para hareketini sağlayanlara karşı en ağır yaptırımların uygulandığını belirtiyor.

7 İLDE EŞ ZAMANLI YASA DIŞI BAHİS OPERASYONLARI DÜZENLENDİ

Bu kapsamda son olarak 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarının detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Gürlek, 49 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını aktardı.

Şüphelilerin 1 milyon 443 bin işlem karşılığında 10 milyar 394 milyon liralık işlem hacmine ulaştığını belirten Gürlek, emeği ve alın terini hedef alan şebekelere geçit verilmeyeceğinin altını çizdi.

"VATANDAŞIMIZIN EMEĞİNE GÖZ DİKEN SUÇ ŞEBEKELERİNE NEFES ALDIRMIYORUZ"

Gürlek, paylaşımında ayrıca şu sözleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, vatandaşımızın alın terine, emeğine ve hayallerine göz diken hiçbir suç şebekesine nefes aldırmıyoruz!

"49 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI"

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları doğrultusunda, yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşlarımızı mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

"10 MİLYAR 394 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ"

Şüphelilerin, 1 milyon 442 bin 176 işlem karşılığında 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 TL para hacmine ulaştıkları belirlenmiştir.

Elde edilen bulgular doğrultusunda bu sabah 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

"MÜCADELEMİZ KESİNTİSİZ ŞEKİLDE DEVAM EDECEKTİR"

Bu başarılı soruşturmayı koordine eden Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne, soruşturmayı destekleyen MASAK’a, operasyonlarda görev alan kolluk güçlerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine asla geçit vermeyeceğiz.

Suç gelirlerinin takibi ve faillerin adalet önüne çıkarılması için İçişleri Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile eş güdüm içinde mücadelemiz kesintisiz şekilde devam edecektir."