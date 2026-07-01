Akın Gürlek paylaştı: Batman'da 2007'de işlenen cinayet aydınlatıldı

Faili meçhul suçlar, Türkiye’de uzun yıllardır kamu vicdanını yaralayan ve adalete olan güveni zedeleyen konular arasında yer alıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise göreve geldiği günden bu yana bu konuyu önemle gündemine aldı.

Bakanlık da bu soruna bir çözüm getirerek Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığını kurdu.

Başkanlık koordinasyonunda dosyalar, raflardan tek tek indirilerek aydınlığa kavuşturuluyor.

BATMAN'DA İŞLENEN BİR CİNAYET DAHA AYDINLATILDI

Bunlara bir yenisi daha eklendi.

Bakan Gürlek, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 2007 yılında Batman'da işlenen faili meçhul bir cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu.

Gürlek, Kozluk ilçesinde bulunan bir erkek cesedine ilişkin faili meçhul dosyanın, bakanlık bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yeniden ele alındığını ve titiz çalışmalar sonucu aydınlatıldığını duyurdu.

"CESEDİN KİMLİĞİ DNA İNCELEMESİYLE TESPİT EDİLDİ"

Cesedin kimliğinin, o yıldan beri hiçbir resmi işlem kaydı bulunmayan Aydın Özcan'a ait olduğunun DNA incelemesiyle tespit edildiğini belirten Gürlek, paylaşımında ayrıca şu sözleri kullandı:

"Faili meçhul dosyaların aydınlatılması, milletimizin adalete olan güveninin güçlendirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız, bu anlayışla karanlıkta kalmış dosyaları tek tek gün yüzüne çıkarmaktadır.

Bunun en çarpıcı örneklerinden birini, bugün Batman’da yaşadık. 2007 yılında Batman’ın Kozluk ilçesinde bir erkek cesedinin bulunmasına ilişkin dosya, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinesinde yeniden ele alınmış ve titiz çalışmalar neticesinde aydınlatılmıştır.

"10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın kararlı soruşturması ile JASAT başta olmak üzere kolluk birimlerimizin sabırlı araştırmaları neticesinde cesedin, 2007 yılından bu yana hiçbir resmi işlem kaydı bulunmayan Aydın Özcan’a ait olduğu, DNA incelemesiyle tespit edilmiştir.

Yaklaşık 19 yıl sonra aydınlatılan dosya kapsamında elde edilen deliller, tanık beyanları, teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış ve şüpheliler gözaltına alınmıştır.

"DOSYALARI AYDINLATMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bu 19 yıllık sır perdesini büyük bir sabır, dikkat ve profesyonellikle aydınlatan Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; üstün gayretlerinden ötürü kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve olayın izini süren JASAT ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla milletimizin adalete güvenini güçlendirmek ve kamu vicdanını yaralayan dosyaları aydınlatmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."