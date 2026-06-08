Akın Gürlek paylaştı: Şubattan bu yana 81 ilde düzenlenen operasyonların bilançosu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve başladığı günden bu yana uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadeledeki kararlı duruşunu sürdürüyor.

Bakan Gürlek, göreve gelir gelmez 81 ildeki tüm Cumhuriyet Başsavcılıklarına özel genelge göndererek bu suç örgütleriyle 'sonuna kadar' mücadele talimatı verdi.

"ADALET BAKANLIĞI OLARAK DEMİR YUMRUĞUMUZU HİSSETTİRECEĞİZ"

"Uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar gibi konularda Adalet Bakanlığı olarak demir yumruğumuzu hissettireceğiz." vurgusu yapan Gürlek, "Bataklığı tamamen kurutmak istiyoruz." sözleriyle gençleri ve aileleri bu tehditlerden koruma mesajı verdi.

Bu kapsamda aralıksız olarak operasyonlar düzenlendi.

ŞUBATTAN BU YANA EMNİYET BİLANÇOSU

Gürlek, şubattan bu yana gerçekleştirilen operasyonların detaylarını ise sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaştı.

Ay ay verileri açıklayan Bakan Gürlek, paylaşımında gözaltı sayısı; tutuklanan şüpheli rakamları gibi detaylara da yer verdi.

"MAYIS AYINDA ÜLKE GENELİNDE 706 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"

Bilançonun yer aldığı tabloyu paylaşan Gürlek, ayrıca şu notu düştü:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gençlerimizin geleceğini, aile yapımızı ve toplum düzenimizi hedef alan uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

81 il Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İçişleri Bakanlığımız ile yürütülen etkin iş birliği ve eş güdüm sayesinde Mayıs ayında ülke genelinde 706 operasyon gerçekleştirilmiştir.

Bu operasyonlar neticesinde 9 bin 381 şüpheli hakkında işlem yapılmış; 4 bin 606 şüpheli tutuklanmış, bin 317 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. İstanbul ilimiz, 2 bin 531 şüpheli hakkında yapılan adli işlem ile operasyonel süreçlerin en yoğun yürütüldüğü illerimizin başına gelmektedir.

"MİLLETİN HUZURUNU TEHDİT EDEN HİÇBİR SUÇ ODAĞINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Bu vesileyle; Cumhuriyet başsavcılıklarımıza, emniyet ve jandarma kolluk birimlerimize, süreçte emeği geçen tüm kamu kurumlarımıza ve personelimize teşekkür ediyorum. Milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir suç odağına geçit vermeyeceğiz."