Akın Gürlek'ten ceza infaz kurumlarındaki çalışmalara ilişkin açıklama

Türkiye’de ceza infaz sisteminde hükümlülerin yalnızca cezalarını tamamlamaları değil, topluma yeniden kazandırılmaları amacıyla çeşitli rehabilitasyon ve eğitim çalışmaları yürütülüyor.

Cezaevlerinde özellikle madde bağımlılığıyla mücadele, psikososyal destek, meslek edindirme kursları ve rehberlik faaliyetleriyle hükümlülerin sosyal hayata daha güçlü şekilde hazırlanması hedefleniyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek döneminde de ceza infaz sisteminde rehabilitasyon odaklı yaklaşım öne çıkarken, kurumlar arası iş birliğiyle hükümlülerin yeniden topluma uyum süreçlerine yönelik çalışmaların artırıldığı belirtiliyor.

AKIN GÜRLEK AÇIKLAMA YAPTI

Bakan Gürlek, sosyal medyada yaptığı paylaşımda ceza infaz sistemini toplumsal uyumu ve yeniden kazanımı önceleyen bir anlayışla güçlendirdiklerini ifade etti.

Hükümlülerin madde bağımlılığına karşı farkındalık kazanmalarını, mesleki beceriler edinmelerini ve sosyal hayata daha güçlü şekilde hazırlanmalarını hedeflediklerini belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"BİREYLERİN GELECEKLERİNİ İNŞA ETMELERİNE KATKI SAĞLIYORUZ"

“Bu alanda tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ceza infaz kurumlarımızda yürütülen rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarıyla bireylerin yalnızca bugünlerini değil, geleceklerini de yeniden inşa etmelerine imkan sağlıyoruz.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sağlıklı bir toplum ve güçlü bir infaz sistemi hedeflerimiz doğrultusunda adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.”