Akın Gürlek'ten cezaevlerindeki rehabilite çalışmalarına ilişkin açıklama

Adalet Bakanlığı, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında ceza infaz sisteminde yeni bir dönüşüm süreci başlattığını duyurdu.

Açıklamada, bağımlılıkla mücadelede bilimsel temelli rehberlik ve rehabilitasyon modelinin hayata geçirildiği vurgulanırken, amaç olarak hükümlü bireylerin topluma yeniden kazandırılması gösterildi.

AKIN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin bir açıklama da Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gürlek, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede, infaz sistemimizin rehabilite edici yönünü daha da güçlendirdiklerini söyledi.

YAPILAN AKTİVİTELERİ PAYLAŞTI

Bu kapsamda yapılan bazı aktiviteleri paylaşan Gürlek, şunları kaydetti:

“Ceza infaz kurumlarımızda, tıbbi ve psikiyatrik hizmetler, psikososyal destek çalışmaları, bireysel görüşmeler ve yapılandırılmış grup çalışmaları, aile destek hizmetleri, meslek edindirme kursları, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler, düzenli kitap okuma programları, topraksız tarım uygulamaları ve üretim atölyeleri ile hükümlülerin sağlıklı yaşam becerileri edinmesini, sorumluluk bilincinin pekiştirilmesini ve topluma güçlü bir şekilde yeniden kazandırılmasını destekliyoruz.”

MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK

Bakan Gürlek, insan odaklı yaklaşımım ile bu alandaki çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini ekledi.