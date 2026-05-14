Akın Gürlek'ten 'yasa dışı bahis ve uyuşturucu' mesajı: Bataklığı tamamen kurutacağız

Yurt genelinde halk sağlığına, güvenliğine ve huzuruna kasteden her türlü faaliyete ilişkin operasyonlar kararlılıkla sürüyor.

Bu kapsamda Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün sabah saatlerinde uyuşturucu, yasadışı bahis ve dolandırıcılığa yönelik gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

"Nöbetçi Bakan" uygulaması kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelen Bakan Gürlek, Düzce ve Adana merkezli yasa dışı bahis soruşturmalarına ilişkin soruları yanıtladı.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

Ülke genelindeki başsavcılıkların yasa dışı bahis konusunda gerekli işlemleri yaptığını, hazırlanan dosyaları operasyonlara dönüştürdüğünü ifade eden Bakan Gürlek, "Yasa dışı bahis, uyuşturucu ve sanal kumar konusunda kararlılıkla mücadelemiz devam ediyor. Bataklığı tamamen kurutmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başsavcılıkların, kolluk görevlilerinin güzel çalışmalar gerçekleştirdiğini vurgulayan Gürlek, elde edilen paraların kamu kaynaklarına aktarıldığını bildirdi.

"GENÇLERİMİZİ UYUŞTURUCUDAN UZAK TUTMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Gençlerin bu bataklıktan kurtulmasını istediklerini dile getiren Gürlek, uyuşturucuyla mücadelenin de sürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uyuşturucuyla mücadele konusundaki tavrımızı biliyorsunuz. Geldiğimiz günden beri bu konuda kararlı mücadelemiz var. Gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak için çalışıyoruz. Devletimiz gençlerimizin geleceğini korumakla mükellef. Biz de bu sorumluluk çerçevesinde çalışmamıza devam ediyoruz."