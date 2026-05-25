Akkuyu NGS’de birinci ünitede son aşamaya gelindi

Mersin'in Gülnar ilçesinde inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) birinci ünitenin işletmeye alınması için ekipman ve sistemlerde son kontroller yapılıyor.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, santralde çalışmaların 4 ünitede eş zamanlı yürütüldüğünü söyledi.

Birinci ünitede çalışmaların hız kazandığını belirten Butckikh, "Birinci ünitede şu an çok önemli aşamadayız. Bütün ekipman ve sistemler gerekli kontrol operasyonlarından geçirilerek işletmeye alma aşamasına hazır hale getirilmekte." dedi.

Butckikh, "Kontroller tamamlandıktan sonra birinci çevrim hidrolik testleri, imitasyon yakıt çubuklarının reaktöre yüklenmesi ve önemli bir test aşaması olan sıcak ve soğuk deneme aşamasına yönelik hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"AŞAMALI OLARAK İŞLETME MODUNA GEÇİRİLİYOR OLACAK"

Akkuyu NGS sahasında devreye alma çalışmalarının yürütüldüğünü dile getiren Butckikh, şöyle konuştu:

"Bu aşama esnasında bütün sistem ve ekipmanlar aşamalı olarak işletme moduna geçiriliyor olacak. Biz de bu esnada santralin 'fiziki devreye alma' dediğimiz yakıt yükleme aşamasına hazır hale getirmeyi umuyoruz. Santralin devreye alınmasına yönelik özellikle birinci ünitede çaba göstererek gerekeni yapıyoruz. Bunu tek başımıza değil Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu ve diğer ilgili kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürüyoruz."

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Butckikh, ikinci ünitede türbin tesisinin montaj çalışmaları sürerken ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemine başladıklarını, üçüncü ve dördüncü ünitelerdeki çalışmaların da titizlikle devam ettiğini anlattı.

TÜRKİYE'NİN ELEKTRİK TALEBİNİN YÜZDE 10'UNU TEK BAŞINA KARŞILAYACAK

Her biri 1200 megavat olmak üzere toplam 4 reaktörden oluşacak Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin devreye girmesinin ardından diğer ünitelerin de birer yıl arayla hizmete alınması öngörülüyor.

Tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılayacak santralin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün ise 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor.

AKKUYU NGS'NİN 3'ÜNCÜ GÜÇ ÜNİTESİNİN MAKİNE DAİRESİNE ANA KÖPRÜLÜ VİNÇ YERLEŞTİRİLDİ

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu NGS'nin 3'üncü güç ünitesinde önemli bir montaj aşaması tamamlandı. Ünitenin makine dairesine 350 ton kapasiteli ana köprülü vinç yerleştirildi. Ağır yük taşıma özellikli paletli mobil vinç kullanılarak gerçekleştirilen montaj çalışması yaklaşık 6 saat sürdü.

Ana köprülü vinç, güç ünitesinin inşaat ve işletme aşamalarında ekipman ve malzemelerin taşınmasında kullanılacak. Vinç yardımıyla ağırlığı 100 tonun üzerindeki türbin silindir rotorları, turbo jeneratör bileşenleri, boru hattı parçaları ve diğer ekipmanlar standart konumlarına yerleştirilecek. İşletme döneminde ise türbin tesisinin bakım ve planlı onarım çalışmalarında görev alacak.

Vincin standart konumuna yerleştirilmesinin ardından elektrikli yük taşıma sistemlerinin montajı yapılacak, elektrik devreleri ile kontrol ve kumanda sistemlerinin ayarları gerçekleştirilecek. Ayrıca iç mekanizmalar ile güvenli çalışmadan sorumlu ekipmanların test ve kalibrasyonu tamamlanacak.

TEST YAPILACAK

Vinç, işletmeye alınmadan önce azami yük dahil olmak üzere statik ve dinamik testlerden geçirilecek.

Akkuyu NGS'nin güç ünitelerinin makine dairelerinde farklı seviyelere yerleştirilen üç köprülü vinç, gelişmiş otomasyon ve kontrol sistemi altında birlikte çalışacak. Sistem, vinçlerin, kanca bloklarının ve çelik halatların karşılıklı çarpışmasını önleyecek şekilde tasarlandı. Üst seviyede 350 ton kapasiteli ana köprülü vinç bulunurken, alt seviyelerde 30 ton ve 15 ton kapasiteli iki yardımcı köprülü vinç yer alıyor.