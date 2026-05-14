Akkuyu NGS'de kritik aşama tamamlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde inşa süreci devam eden 3’üncü Güç Ünitesi’nde önemli bir eşik daha geride kaldı. Santralin güvenlik altyapısında kritik rol üstlenecek acil durum kor soğutma sistemi ekipmanları, uzun süren deniz yolculuğunun ardından santral sahasına ulaştırıldı.

Yaklaşık 6 bin 500 kilometrelik deniz taşımacılığı sonrası Akkuyu sahasına getirilen ekipmanların teslimat sürecinin, uzman ekiplerin gözetiminde yaklaşık 6 saat sürdüğü bildirildi.

120’NCİ GEMİ AKKUYU TERMİNALİNE YANAŞTI

Rosatom bünyesinde faaliyet gösteren Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, yük gemisi Doğu Kargo Terminali’ne güvenli şekilde yanaştırıldı.

Teslimat kapsamında acil durum kor soğutma sistemi tankları, paletli vinç yardımıyla gemi ambarından tek tek çıkarıldı. Daha sonra kendinden tahrikli özel platformlara yüklenen ekipmanlar, geçici depolama alanlarına taşındı.

Yetkililer, Doğu Kargo Terminali’nin hizmete girmesinden bu yana Akkuyu NGS’ye ekipman ve malzeme taşıyan 120’nci geminin limana ulaştığını belirtti.

“TESLİMATLAR PLANLANDIĞI GİBİ DEVAM EDİYOR”

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, teslimata ilişkin yaptığı açıklamada sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini ifade etti.

"3’üncü Güç Ünitesi’nin güvenlik sistemi parçalarını taşıyan yeni bir kargo gemisini daha kabul ettik. Tüm boşaltma işlemleri uluslararası güvenlik standartlarına uygun şekilde deneyimli uzmanlar tarafından gerçekleştirildi. Ekipmanlar, montaj aşamasına kadar özel depolama alanlarında muhafaza edilecek."

NÜKLEER GÜVENLİĞİN TEMEL SİSTEMLERİNDEN BİRİ

Şirket açıklamasında, teslimatı yapılan ekipmanların nükleer güvenlik açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Toplam ağırlığı 300 tonu aşan dört tanktan oluşan acil durum kor soğutma sisteminin, olası bir basınç düşüşü durumunda reaktör çekirdeğinin sıcaklığını hızlı şekilde azaltmak amacıyla kullanılacağı belirtildi.

Tankların işletme sürecinde borik asit çözeltisiyle doldurulacağı aktarılan açıklamada, sistemin olası acil durumlarda reaktörün güvenliğini sağlamak üzere tasarlandığı kaydedildi.

3+ NESİL GÜVENLİK TEKNOLOJİSİ

Akkuyu NGS’de kullanılan güvenlik sistemlerinin, 3+ nesil nükleer santral teknolojisi kapsamında geliştirildiği bildirildi.

Açıklamada, bu sistemlerin; “derinlemesine güvenlik”, “çoklu yedeklilik”, “reaktörün kendi kendini koruma kabiliyeti” ve “operatör müdahalesinden bağımsız pasif güvenlik sistemleri” gibi modern nükleer güvenlik prensiplerine dayandığı ifade edildi.

Yetkililer, 3’üncü Güç Ünitesi’nin “nükleer ada” bölümüne yönelik temel güvenlik ekipmanlarının tamamlanmasının, santralin inşa sürecinde önemli bir aşamanın başarıyla geride bırakılması anlamına geldiğini belirtti.