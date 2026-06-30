Akkuyu’da yerlileştirme hacmi 12 milyar dolara ulaştı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde, 12. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES) düzenlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdür Vekili Sarı, "Akkuyu'da 300'den fazla yerli firmamız inşaat, malzeme ve ekipman tedariki ile test, sertifikasyon ve mühendislik hizmetlerinde yer alıyor." dedi.

Salih Sarı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) yerlileştirme alanında önemli bir seviyeye ulaşıldığını belirterek, "Bugün itibarıyla Akkuyu'da 300'den fazla yerli firmamız inşaat, malzeme ve ekipman tedariki ile test, sertifikasyon ve mühendislik hizmetlerinde yer almakta olup, yaklaşık 12 milyar dolar iş hacmine ulaşmıştır." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'NİN KAPASİTE HEDEFİ

Türkiye'nin 2035'e kadar 7,2 gigavat, 2053'e kadar ise 20 gigavat nükleer kapasite hedefini anımsatan Sarı, "Bunun yanı sıra, nükleer enerjinin her alanında kendi kendine yeten bir ülke olma yolunda, araştırma, sanayi, insan kaynağı, yakıt çevrimi, test ve sertifikasyon alanlarında da somut adımlar atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"BİRİNCİ ÜNİTEDE TEST SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Sarı, Akkuyu NGS'de 1'inci ünitenin inşaat işlerinin neredeyse tamamlandığına, test süreçlerinin devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Diğer üç ünitenin ise inşaat ve montaj çalışmaları, sahadaki 25 bin çalışanımızın katkılarıyla planlandığı şekilde sürdürülmektedir. Bu hummalı çalışmalar sonucunda, bu yıl içinde Akkuyu santralimizden ilk elektrik üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Akkuyu'ya ek olarak, biri Sinop ilimiz ve diğeri Trakya bölgemizde iki konvansiyonel nükleer santral projemizi daha hayata geçirmeye yönelik de çalışmalarımız devam ediyor."

Sinop sahasının yatırıma hazır hale getirildiğini, Trakya sahasında ise uluslararası standartlar gözetilerek saha etütlerinin devam ettiğini aktaran Sarı, "Her iki projemiz için teknoloji sahibi ülke ve şirketlerle, rekabetçi fiyat teklifleri temelinde, teknoloji, finansman, yerlileştirme ve yakıt çevrimi konularını detaylıca görüşüyoruz. Akkuyu projemizde edindiğimiz yerli sanayi katkısını ve insan kaynağı gelişimini bu projelerde daha ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

12 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİ

Sarı, Akkuyu NGS'de yerlileştirme alanında önemli bir seviyeye ulaşıldığını belirterek, "Bugün itibarıyla Akkuyu'da 300'den fazla yerli firmamız inşaat, malzeme ve ekipman tedariki ile test, sertifikasyon ve mühendislik hizmetlerinde yer almakta olup, yaklaşık 12 milyar ABD doları iş hacmine ulaşmıştır. Bakanlığımız, kurduğu Nükleer Enerji Tedarikçi Bilgi Sistemi (NETBİS) ile nükleer sektörün ihtiyaçları doğrultusunda sanayimizin kapasite ve kabiliyetlerini değerlendirmeye devam etmekte, firmalarımızı yerli ve yabancı yatırımcılar nezdinde görünür kılmakta ve yurt içi ve yurt dışı nükleer tedarik zincirlerine entegrasyonlarını sağlamaktadır." dedi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal da Türkiye'nin ilk nükleer teknoparkının İTÜ'de kurulacağını dile getirerek, "Bu bizim için büyük bir heyecan ama daha da fazlası önemli bir sorumluluk." dedi.

Mandal, Türkiye'de nükleer sektörünün gelişimi için ekosistemdeki tüm paydaşları kapsayan Nükleer Teknoloji Araştırma Merkezinin kurulması çalışmalarının önemine dikkati çekti.

"GÜÇLÜ, HAZIRLIKLI VE BELGELENMİŞ BİR YERLİ SANAYİ"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da Türkiye'nin nükleer teknolojiyi anlayan, geliştiren, ihraç eden ve uluslararası nükleer tedarik zincirlerinde söz sahibi bir ülke olmayı hedeflediğini belirterek, "Bu hedefin tek bir yolu var, güçlü, hazırlıklı ve belgelenmiş bir yerli sanayi." ifadesini kullandı.

"NÜKLEER ENERJİ, ÜLKELERİN REKABET GÜCÜNÜN MERKEZİNE YERLEŞTİ"

Nükleer Sanayi Derneği (NSD) Başkanı Alikaan Çiftçi ise nükleer enerjinin yeniden ülkelerin rekabet gücünün merkezine yerleştiğini, Türkiye'nin bu dönüşümün aktörü olmaya kararlı olduğunu söyledi.