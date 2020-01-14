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Akon kendi şehrini kurdu

Dünyaca ünlü şarkıcı Akon, Senegal'de 'Akon City' adındaki şehrini ve 'Akoin' adlı para birimini hayata geçirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi | 14.01.2020 - 16:28..
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Senegal asıllı ABD'li şarkıcı Akon, 'Akon City' adını verdiği kendi şehrini kurdu.

‘Lonely’ adlı şarkısıyla dünya çapında ün kazanan Akon, uzun zamandır uğraştığı projeyi Instagram hesabından da resmen duyurdu.

10 YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK

Senegal Devlet Başkanı’nın ünlü şarkıcıya verdiği 2 bin dönümlük arsa üzerine inşa edilecek 'Akon City'nin 10 yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Kendi adına bir de 'AKoin' isimli kripto para birimi kurduğunu açıklayan şarkıcı, şehrinde de bu para biriminin geçerli olacağını açıkladı.

Akon kendi şehrini kurdu

"1 MİLYAR DOLARLIK İSRAF"

Afrika'ya beklediği büyük etkiyi yaratmak istediğini söyleyen Akon, "Dünyada bu kadar insan acı çekiyorken, eğer bankada bekleyen 1 milyar doların varsa bu benim için delilik. Bu 1 milyar dolarlık, bir israf gibi bir şey." dedi.

Akon kendi şehrini kurdu

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