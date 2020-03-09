Akrabaların arazi kavgası: 3 ölü, 4 yaralı

Keskin Pazar Yeri'nde bulunan kahvehanede Ümit G., iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavgalı olduğu akrabaları Hidayet N., Harun G., Soner G., Rezzak G., Yaşar D., Sadık D. ve Soner Y.'nin yanına gelerek tartışmaya başladı.

AKRABALARINA RASTGELE ATEŞ ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Ümit G., yanında getirdiği tabancasını çıkararak, akrabalarına ateş etti. Hidayet N. ve Harun G., isabet eden kurşunlarla olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralı 5 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yaşar D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Soner Y.'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.