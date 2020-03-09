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Akrabaların arazi kavgası: 3 ölü, 4 yaralı

Kırıkkale'de Ümit G., arazi konusunda anlaşmazlık yaşadığı 7 akrabasına kurşun yağdırdı.

DHA | 09.03.2020 - 06:52..
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Keskin Pazar Yeri'nde bulunan kahvehanede Ümit G., iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavgalı olduğu akrabaları Hidayet N., Harun G., Soner G., Rezzak G., Yaşar D., Sadık D. ve Soner Y.'nin yanına gelerek tartışmaya başladı.

Akrabaların arazi kavgası: 3 ölü, 4 yaralı

AKRABALARINA RASTGELE ATEŞ ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Ümit G., yanında getirdiği tabancasını çıkararak, akrabalarına ateş etti. Hidayet N. ve Harun G., isabet eden kurşunlarla olay yerinde yaşamını yitirdi.

Akrabaların arazi kavgası: 3 ölü, 4 yaralı

Yaralı 5 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yaşar D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Soner Y.'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Akrabaların arazi kavgası: 3 ölü, 4 yaralı



Olayın faili Ümit G. ise saldırı sonrası kaçarak izini kaybettirdi. Keskin Kaymakamı Tekin Erdemir ile Kırıkkale Emniyet Müdürü Günter Şenses, olay yerine gelerek incelemede bulundu. Olay hakkında soruşturma başlatılırken, polis ve jandarma ekipleri, Ümit G.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Akrabaların arazi kavgası: 3 ölü, 4 yaralı

Akrabaların arazi kavgası: 3 ölü, 4 yaralı

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