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Akrostiş nedir

Akrostiş, bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru sıralandığında anlamlı bir sözcük meydana getirmesidir.

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Edebiyatta, dizelerin ilk harflerinden anlamlı ya da ithaf edilen kişinin isminin yazılmasına akrostiş deniliyor. Akrostişe Divan Edebiyatı'nda muvaşşah ya da istihrac denilirken, Eski Yunan ve Latin edebiyatında ise üç dize anlamına gelir.

EDEBİYATIMIZDA AKROSTİŞ

Edebiyatımızda da şairler bu alanda şiirler yazmıştır. Kimi sevdiği kadına kimi de eşine, arkadaşına akrostiş tarzında şiirler yazmıştır. Ölüm şairi olarak bilinen Cahit Sıtkı Tatrancı'nın 'Vedia' adlı şiiri meşhurdur.

VEDİA

Varolan bir sen, bir ben, bir de bu bahar
Elden ne gelir ki? Güzelsin, gençliğin var
Dünyada aşkımız ölüm gibi mukaddes
İnan ki bir daha geri gelmez bu günler
Âlemde bu andır bize dost esen rüzgar

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