Aksaray’da 2 yaşında çocuk balkondan düştü

İkinci kattaki evde annesi temizlik yaparken balkondan düşen Kürşat Yağız yaralandı. Yaralı Yağız, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da korkutan bir kaza meydana geldi.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde saat 10.30 civarında, annesi temizlik yaptığı sırada Kürşat Yağız, balkonda oynamaya başladı.

OYUN OYNARKEN DEMİR KORKULUKLARA TIRMANDI

Oyun oynamaya başlayan Kürşat Yağız, demir korkuluklara tırmandı.

ÇOCUK BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Küçük çocuk, bu sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Durumu fark eden komşular, sağlık ekiplerine haber verdi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı Yağız, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)