Aksaray'da alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi

Aksaray'ın Kalanlar Mahallesi'nde bulunan bir parkta akşam saatlerinde Mustafa ve Mehmet G. kardeşler, borç-alacak yüzünden Mehmet D. ve Mustafa G. ile tartıştı.

AĞABEY BIÇAKLANDI, KARDEŞ DAYAK YEDİ

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Mehmet D. bıçakla iki kardeşten Mustafa G.’yi bacağından bıçakladı, Mehmet G.'yi ise darbetti.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis kaçan Mehmet D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.