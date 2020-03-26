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Aksaray'da aracın tarlaya uçması sonucu 4 kişi yaralandı

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip tarlaya uçan otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

İHA | 26.03.2020 - 01:24..
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Aksaray’dan Nevşehir istikametine seyreden Hayrullah A. (44) idaresindeki 68 FC 447 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla atarak tarlaya uçtu.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada hurdaya dönen otomobil takla attıktan sonra yan şekilde dururken, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin fark ettiği kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Yardım ekipleri de sürücü ve otomobilde bulunan Sultan A. (39), Muhammet Mümin A. (7) ve Meryem A. (20) olmak üzere 4 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Aksaray'da aracın tarlaya uçması sonucu 4 kişi yaralandı

YARALILARIN DURUMU İYİ

Ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirdi. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da aracın tarlaya uçması sonucu 4 kişi yaralandı

Aksaray'da aracın tarlaya uçması sonucu 4 kişi yaralandı

Aksaray'da aracın tarlaya uçması sonucu 4 kişi yaralandı

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