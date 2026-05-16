Aksaray'da bereket sevinci: Yağışlar için şükür duası edildi

Aksaray’da bu yıl etkili olan yağışların tarım arazilerine can suyu olması, ilçede manevi bir buluşmaya vesile oldu. Sultanhanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, hem bereket için şükretti hem de birlik ve beraberlik mesajı verdi.

SULTANHANI’NDA MANEVİ BULUŞMA

Etkinlik, Sultanhanı Kervansarayı yanında bulunan açık alanda gerçekleştirildi. Sultanhanı İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen programda, toprakların suya doyması ve yeni sezonun bereketli geçmesi için dualar edildi.

İlçe protokolü ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda manevi atmosfer dikkat çekti.

PROTOKOL VE VATANDAŞLAR BİR ARAYA GELDİ

Programa Sultanhanı Kaymakamı Bilal Göksun da katılarak vatandaşlarla birlikte şükür duası etti. İlçe sakinleri, yağışların devam etmesi ve bereketin artması için hep birlikte ellerini semaya açtı.

ŞÜKÜR DUASI VE AŞURE İKRAMI

Sultanhanı Müftüsü Selman Çiloğlu’nun yaptırdığı şükür duasının ardından vatandaşlara aşure ikram edildi. Etkinlikte hem manevi bir atmosfer oluştu hem de katılımcılar arasında dayanışma ve paylaşma duygusu ön plana çıktı.

Tarihi kervansarayın gölgesinde gerçekleşen programda, katılımcılar hem bereketli yağışlar için şükretti hem de toplumsal birlik mesajları verdi. Etkinlik, ikramların ardından sona erdi.