Aksaray'da ceza yiyen sürücü üslubuyla şaşırttı

Aksaray merkez Tacin Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri abartı ışık ile donatılmış otomobili durdurdu.

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Fatih K. (26) isimli sürücünün aracında inceleme yapan trafik ekipleri ışıkların araç orijinali dışında yapıldığını tespit ederek sürücüye 5 bin 600 lira para cezası kesti.

"YANLIŞ YAPIYORSAK CEZASINI ALIP SUSACAĞIZ"

Sakin tavırları ve üslubuyla hem polis memurlarını hem de gazetecileri şaşırtan sürücü, "Gayet iyi bir uygulama, çok güzel bir yere atılmış uygulama. Bizim de aracımız belli. Cam filmimiz vardı, söktük. Işıklandırmadan cezamız yazıldı. Yanlış yapıyorsak yapacak bir şey yok, cezasını alıp susacağız. Yapmayın yani böyle şeyler. Bunun böyle olmaması gerekiyor. İnsanların da yapmaması gerekiyor. Bizde orijinaline çevireceğiz, pişmanım" dedi.