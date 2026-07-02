Aksaray'da çocukların su bidonlarıyla yangına müdahalesi kamerada

Aksaray'ın Yunus Emre Mahallesi'nde, bir kreşin bahçesinde kuru otların alev almasıyla yangın çıktı.

Havanın rüzgarlı olması nedeniyle kısa sürede bahçeyi saran alevler, bitişikteki evlerin bahçelerine ve yola da sıçradı.

İTFAİYE GELENE KADAR VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye gelene kadar çocuklar ellerine geçirdikleri bidonlarla, vatandaşlar ise bahçe hortumu ve küreklerle yangına müdahale etti.

MÜDAHALE ANLARI KAMERADA

Alevlerin arasında yoğun çaba sarf eden çocukların ve vatandaşların o anları, anbean kameralara yansıdı.

Yangın, vatandaşların müdahalesiyle itfaiye ekipleri gelmeden söndürüldü.