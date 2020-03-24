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Aksaray'da genç kız tartıştığı arkadaşını vurdu

Aksaray’da genç kız, kavga ettiği arkadaşını pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

İHA | 24.03.2020 - 02:51..
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Aksaray Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamirci dükkanı önünde, Kürşat Y. (33), Gökhan Ç. (34) ve Büşra A. (23) isimli 3 arkadaş aralarında bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı.

ARACINDAN POMPALI TÜFEĞİ ALIP ATEŞ ETTİ

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Büşra A. olay yerine geldiği otomobilin içinde bulunan pompalı tüfeği alarak Kürşat Y.’ye 2 el ateş etti.

Aksaray'da genç kız tartıştığı arkadaşını vurdu

KAFASINDAN VE BOYUN BÖLGESİNDEN YARALANDI

Kafasından ve boyun bölgesinden aldığı saçma darbeleriyle yaralanan Kürşat Y. kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki esnaf durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ağır yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde ambulans içinde yaptı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Kürşat Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Aksaray'da genç kız tartıştığı arkadaşını vurdu

OLAY YERİNDEN KAÇAN 2 KİŞİ ARANIYOR

Olay yerinde incelemeler yapan polis ekipleri olay yerinden kaçan Büşra A. ve Gökhan Ç.’nin peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aksaray'da genç kız tartıştığı arkadaşını vurdu

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