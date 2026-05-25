Aksaray’da hayvan gübresi altında kalan genç ağır yaralandı

Aksaray'da feci kaza...

Merkez ilçesine bağlı Sağlık Beldesi Yeni Mahalle’de bulunan boş arazide, mandıradaki hayvan gübrelerini traktörün römorkuna yükleyen S.M., traktörle birlikte araziye geldi.

GÜBRE BOŞALTMAK İÇİN RÖMORKU KALDIRDI

S.M., römorkta yüklü bulunan hayvan gübresini boşaltmak için römorku kaldırdı.

Römorkun arka kapağı açılmayınca aracın arkasına geçen genç, kapağı açmaya çalıştı.

HAYVAN GÜBRESİ ÜZERİNE BOŞALDI

Bir süre uğraştıktan sonra kapağın aniden açılmasıyla birlikte hayvan gübresi, gencin üzerine boşaldı.

Bir süre gübre altında kalan S.M.’yi fark eden komşuları ve yakınları, olay yerine gelerek küreklerle gübreyi kaldırıp genci bulunduğu yerden çıkardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı genci ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı.

DURUMU AĞIR

Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.