Aksaray’da iki grup arasındaki bıçaklı kavga kamerada

Aksaray’da Büyük Bölcek Mahallesindeki bir parkta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.

TEKME, YUMRUK VE BIÇAKLAR KONUŞTU

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce gençler birbirlerine önce tekme ve yumrukla sonra da bıçakla saldırdı. Gençlerin kavga ve birbirlerini bıçaklama anları anbean bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Bıçaklanarak yaralanan genç yere düşerken bir süre yerde kalan genç diğer şahısların polisin geldiğini söylemesi üzerine kalkarak olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.