Aksaray’da 'ithal çoban' dönemi başladı: Yabancı iş gücüyle hayvancılıkta yeni model

Türkiye’nin önemli küçükbaş hayvancılık merkezlerinden biri olan Aksaray’da, çoban bulma sorunu yeni bir modelle çözülmeye çalışılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteklediği proje kapsamında yabancı uyruklu çobanlar resmi çalışma izniyle çiftliklerde istihdam edilmeye başlandı.

Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği öncülüğünde hayata geçirilen uygulama, hem kayıt dışılığı azaltmayı hem de üretimde sürekliliği sağlamayı hedefliyor.

HAYVANCILIKTA “ÇOBAN KRİZİ”NE YENİ FORMÜL

Aksaray, nüfusunun büyük bölümünün tarım ve hayvancılıkla geçindiği şehirler arasında yer alıyor. Yaklaşık 1 milyon küçükbaş hayvan varlığı bulunan kentte, en büyük sorunlardan biri uzun süredir çoban temini olarak öne çıkıyordu.

Sektör temsilcileri, artan iş gücü maliyetleri ve kırsaldan kente göç nedeniyle çoban bulmanın giderek zorlaştığını belirtiyor.

YABANCI ÇOBANLAR RESMİ STATÜYLE ÇALIŞIYOR

Proje kapsamında Özbekistan ve Afganistan uyruklu çobanlar, çiftliklerde yasal çalışma izniyle istihdam edilmeye başladı. Daha önce kayıt dışı çalışan bazı işçilerin artık sigortalı ve sözleşmeli şekilde çalıştığı bildirildi.

Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, uygulamanın sektör için önemli bir adım olduğunu belirterek çobanlıkta yaşanan maliyet ve iş gücü krizine dikkat çekti.

Aktürk, yeni sistemle birlikte çalışanların asgari ücret, sigorta ve yasal haklara sahip olacağını ifade etti.

ÇİFTÇİLER: “ÇOBAN OLMADAN HAYVANCILIK OLMAZ”

Uygulamadan yararlanan üreticiler de sistemin sektöre nefes aldırdığını belirtiyor. Çiftlik sahipleri, özellikle genç nüfusun köyde kalmaması nedeniyle çoban bulmanın neredeyse imkânsız hale geldiğini ifade ediyor.

1100 küçükbaş hayvan bulunan bir işletmede uygulamaya geçen çiftlik sahibi, yabancı iş gücünün üretim sürecini rahatlatacağını söyledi.

KAYIT DIŞI İSTİHDAM YERİNİ RESMİ SİSTEME BIRAKIYOR

Yeni modelle birlikte daha önce gayriresmî şekilde çalışan yabancı çobanların artık resmi sözleşmelerle istihdam edilmesi dikkat çekiyor. Bu durumun hem iş güvenliği hem de ekonomik düzen açısından önemli olduğu vurgulanıyor.

Yetkililer, kayıt dışılığın azalmasının sektörün sürdürülebilirliği açısından kritik bir adım olduğunu ifade ediyor.

ÖZBEK ÇOBAN: “RESMİ ÇALIŞMAK MUTLU EDİYOR”

Projeyle birlikte Aksaray’da çalışmaya başlayan Özbekistan uyruklu Obaidullah Aktarımı, daha önce aynı bölgede çalıştığını ancak bu kez resmi statüyle görev yaptığını söyledi.

Aktarımı, sigortalı ve kayıtlı şekilde çalışmanın kendisi için önemli bir fark oluşturduğunu ifade ederek yeni sistemden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

SEKTÖRDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Uzmanlara göre Aksaray’da başlatılan bu uygulama, Türkiye’de hayvancılıkta iş gücü sorununa yönelik yeni bir modelin başlangıcı olabilir. Projenin yaygınlaşması halinde kırsal üretimde sürdürülebilirliğin artması bekleniyor.