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Aksaray'da kardeşlerin bilgisayar kavgası: 2 yaralı

Aksaray’da kullandıkları dizüstü bilgisayar için üvey kardeşleriyle tartışan genç 2 üvey kardeşini bıçaklayarak yaraladı.

İHA |
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Aksaray'da kardeşlerin bilgisayar kavgası: 2 yaralı

Aksaray’ın Çiftlik Mahallesi 6488 Sokak'ta bulunan müstakil bir evde, yurtdışında yaşayan babalarının bir süre önce Abdulbaki K. (22) ve kardeşi Abdulkerim K.’ye (19) verdiği dizüstü bilgisayarı alarak kullanmak isteyen üvey kardeşleri Doğukan K. (16) arasında telefonla tartışma yaşandı.

EVİN CAMINI KIRDI

Telefonda tartışan 3 kardeş akşam saatlerinde evde buluşarak yeniden tartışmaya başladı. 2 üvey kardeşinin evine gelen Doğukan K., tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evin kapısının camını taşla kırdı.

Aksaray'da kardeşlerin bilgisayar kavgası: 2 yaralı

2 ÜVEY KARDEŞİNİ BIÇAKLADI

Bunun üzerine birbirlerine giren 3 kardeşten Doğukan K. belinde taşıdığı bıçağı çıkartarak Abdulbaki K.’yi karnından, ağabeyinin üzerine kapanarak korumak isteyen Abdulkerim K.’yi ise göğsünden bıçakladı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Olayın ardından Doğukan K. kaçarak kayıplara karışırken olayı fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ev ve çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlatırken, yaralanan 2 kardeş 112 Acil Yardım ekiplerince ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Abdulbaki K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kardeşi Abdulkerim K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray'da kardeşlerin bilgisayar kavgası: 2 yaralı

EKİPLER ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Olay yerinde inceleme ve araştırma yapan polis ekipleri olay yerinden kaçan Doğukan K.’nın peşine düşerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da kardeşlerin bilgisayar kavgası: 2 yaralı

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