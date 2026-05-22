Aksaray'da kavşakta otomobiller çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Gökler kavşağında Recep Taşkale (63) idaresindeki otomobil ile Niyazi G. (31) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekipleri kazada otomobil sürücüsü Taşkale'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücü Niyazi G. ile aynı otomobildeki İbrahim E ise ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.