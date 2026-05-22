Aksaray’da kaybolan köpeğini arayan genç bıçaklandı

Aksaray merkez Taşpazar Mahallesi'nde evden kaçan köpeğini aramaya çıkan Sadettin Ç.'nin önü kimliği belirsiz 2 kişi tarafından kesildi.

İddiaya göre, "Neden bakıyorsun" diyen 2 kişi, Sadettin Ç.'nin üzerine yürüyerek önce darbetti, sonra da birisi belindeki bıçağı çıkartarak şahsı bacağından yaraladı.

22 yaşındaki genç, kanlar içinde kalırken kavga seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Sadettin Ç., sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.