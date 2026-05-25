Aksaray'da korkuluk demiri sırtına saplanan işçi ağır yaralandı

Aksaray'da dehşet veren olay...

İnşaat halindeki 4 katlı apartmanın çatı katında çalışan Abdullah Türk, dengesini kaybedip, yan binanın bahçe duvarındaki demir korkulukların üstüne düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Sırtına demir saplanan Türk kanlar içinde kalırken, mesai arkadaşları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bu sırada inşaatın yakınındaki bir özel klinikte bulunan Doktor Rıfkı Karabatak, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptı.

SIRTINDA DEMİRLE HASTANEYE GİTTİ

İtfaiye ekipleri, Türk’ün sırtına saplanan demiri kesti.

Ağır yaralanan Abdullah Türk, sırtına saplı demir ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Türk’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polisin inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

