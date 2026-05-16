Aksaray'da madımak toplayan kadının bilinci kapandı
Aksaray'da madımak toplamaya giden 65 yaşındaki Meryemana Akay, arazide bilinci kapalı halde bulundu.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Aksaray'ın Yunus Emre Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, evinin yakınlarında bulunan tarlada madımak toplayan Meryemana Akay'ın hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi.
BİLİNCİ KAPALI BULUNDU
Sağlık ekipleri bilinci kapalı olan Akay’ı ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
SAĞLIK DURUMU AĞIR
Tedavi alınan Akay’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)