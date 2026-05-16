Haberler Yaşam

Aksaray'da madımak toplayan kadının bilinci kapandı

Aksaray'da madımak toplamaya giden 65 yaşındaki Meryemana Akay, arazide bilinci kapalı halde bulundu.

DHA DHA
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Aksaray'ın Yunus Emre Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, evinin yakınlarında bulunan tarlada madımak toplayan Meryemana Akay'ın hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi.

BİLİNCİ KAPALI BULUNDU

Sağlık ekipleri bilinci kapalı olan Akay’ı ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

SAĞLIK DURUMU AĞIR

Tedavi alınan Akay’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)