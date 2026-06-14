Aksaray'da 'Neden yan baktın?' tartışması kanlı bitti: Bacağından bıçaklandı

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Aksaray'ın Merkez ilçesine bağlı Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi'nde Ahmet İskender Evcil, arkadaşıyla birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada karşısına çıkan bir kişi, "Neden yan baktın?" diyerek tartışma çıkardı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında taşıdığı bıçakla Evcil'i sağ bacağından yaraladı.

Saldırının ardından olay yerinden hızla uzaklaşan şüpheli kayıplara karıştı.

İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞLAR YAPTI

Yaralanan genç kanlar içinde yere yığılırken, çevrede bulunan vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Evcil'in kemerini çıkaran vatandaşlar, kanamayı durdurabilmek için tampon uyguladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Evcil'in tedavi altına alındığı öğrenildi.

Yaralı genç, polis ekiplerine verdiği ilk ifadede kendisini bıçaklayan kişiyi tanımadığını söyledi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilerek yakalanması için soruşturma başlattı.