Aksaray'da trafik kazası yapan gençler hastaneye gitmeyi reddetti

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Aksaray'da korkutan kaza...

Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi üzerinde, şehir merkezinden Kültürpark istikametine seyreden Hikmet G. idaresindeki otomobil, kavşakta sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

REKLAM TABELASINA ÇARPARAK DURABİLDİ

Kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırıma çıktı, ardından da reklam tabelasına çarparak durabildi.

Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı Oğuzhan S. hafif şekilde yaralandı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

HASTANEYE GİTMEYİ KABUL ETMEDİLER

Ambulansta tedavi edilen iki arkadaş, hastaneye gitmeyi reddetti.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.