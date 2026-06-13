Aksaray'da sahte plakalı kamyonet sürücüsü: İşimiz acildi

Aksaray-Konya kara yolunda mühendislik firmasında kullanılan ve çekme belgeli olduğu belirlenen kamyonetin, başka bir çekme belgeli araca ait plaka ile trafiğe çıkarıldığı tespit edildi.

Plaka Tanıma Sistemi’nin (PTS) alarm vermesi üzerine polis ekipleri aracın güzergâhını kısa sürede belirledi. Trafik Şube ekipleri, kamyoneti Tacin Mahallesi 101. Cadde üzerinde durdurarak kontrol altına aldı.

SAHTE PLAKA VE ÇEKME BELGESİ DETAYI

Yapılan incelemede aracın hem çekme belgeli olduğu hem de üzerinde başka bir araca ait sahte plaka bulunduğu belirlendi. Araçla ilgili tüm tespitlerin ardından plakanın da farklı bir çekme belgeli kamyonete ait olduğu ortaya çıktı.

Araç trafikten men edilerek otoparka çekilirken, sahte plakalar söküldü.

“İŞİMİZ ACİLDİ” SAVUNMASI DİKKAT ÇEKTİ

Aracı kullanan sürücü Ramazan S., kendisinin çalışan olduğunu belirterek plakanın sahte olduğunu bilmediğini söyledi. Sürücü, işveren yönlendirmesiyle malzeme almaya gittiğini ifade etti.

Araç sahibi Lokman Ö. ise olay yerine gelerek sahte plakayı kendisinin taktığını kabul etti. Savunmasında “Acil profil istediler, işimiz acildi” sözleri dikkat çekti.

190 BİN LİRAYI AŞAN CEZA

Denetimler sonucunda araç sahibine ve sürücüye toplam 190 bin 700 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç sahibine sahte plaka kullanımı ve çekme belgeli aracı trafiğe çıkarma gerekçeleriyle ayrı ayrı cezalar kesildi.

Sürücü ve araç sahibi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı.