Aksaray'da su kuyusundaki metan gazı 3 can aldı

Aksaray'ın Merkez ilçesine bağlı Koçpınar köyünde, 42 yaşındaki İsmail Yeşildal, kendilerine ait elma bahçesinde bulunan 16 metre derinliğindeki su kuyusuna temizlik yapmak için halatla indi.

Bir süre kendisinden haber alınamaması üzerine kardeşleri 28 yaşındaki Mehmet Yeşildal, 32 yaşındaki Recep Yeşildal ve akrabaları Murat Yeşildal da kuyuya girdi.

Dört kişinin de kuyudan çıkmaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

KUYUDA YOĞUN METAN GAZI TESPİT EDİLDİ

Kuyuya inen AFAD ekipleri, dipte yaklaşık 70 santimetre su bulunduğunu ve içeride yoğun metan gazı olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu ilk olarak ağır yaralı halde çıkarılan İsmail Yeşildal, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

3 KİŞİ KUYUDA CAN VERDİ

Daha sonra kuyudan çıkarılan Mehmet Yeşildal, Recep Yeşildal ve Murat Yeşildal’ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazeler aynı hastanenin morguna götürülürken, ağır yaralı İsmail Yeşildal’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.