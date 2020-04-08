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Aksaray'da trafik kazası: 4 yaralı

Aksaray'da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

AA |
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Aksaray'da trafik kazası: 4 yaralı

Aksaray'ın Nakkaş Mahallesi Muhsin Yazıcı Bulvarı kavşağında, Suriye uyruklu İsa Ali Osman (35) idaresindeki 34 MF 3551 plakalı minibüs ile Ali Karadağlı (32) kontrolündeki 68 HP 441 plakalı kamyonet çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü Karadağlı ile minibüste bulunan Fatma Ferruh (26), Nasir Elden Cerruh (23) ve Rim Cerruh (23) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray'da trafik kazası: 4 yaralı

KAZA YERİNDE TOPLANANLAR SOSYAL MESAFE KURALINA UYMADI

Öte yandan kaza yerinde toplanan kalabalık sosyal mesafe kuralına uymayınca polis ekiplerince dağıtıldı.

Aksaray'da trafik kazası: 4 yaralı

Aksaray'da trafik kazası: 4 yaralı

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