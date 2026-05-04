Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.

Aksaray Emniyeti, uyuşturucuyla mücadelede başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, kimliklerini belirlediği 3 şahsı takibe aldı.

EVE OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Üç gün boyunca yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri, şahısların bulunduğu eve yönelik operasyon için düğmeye bastı.

Gerçekleştirilen operasyonda A.G. ,M.A. ve C.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

BİN 235 SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramada bin 235 adet sentetik ecza hap, 1 adet tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 400 lira nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Burada adli makamlara çıkarılan şahıslardan A.G. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, M.A. ve C.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.