Aksaray'da yuvasında yangın çıkan anne leylek yavrusunu terk etmedi
Kentte, elektrik hattı direğinin tepesindeki leylek yuvasında çıkan yangında, anne leyleğin yavrularını terk etmeden beklemesi duygulandırdı.
Aksaray'ın Çatalsu köyünde elektrik hattı direğinin tepesindeki leylek yuvası, rüzgarda savrulan tellerin birbirine çarpmasıyla oluşan kıvılcımlardan tutuştu.
Yuvadan çıkan dumanlar üzerine köylüler, itfaiyeyi arayıp yardım istedi.
4 YAVRU İLE ANNE LEYLEK KURTARILDI
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahale edip alevleri söndürdü ve ardından yuvadaki 4 yavru ile anne leyleği kurtardı.
Yangın sırasında anne leylek ise yuvasını terk etmedi.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ekipler, kısa süreli koruma altına aldıkları leylekleri, yuvayı tekrar eski haline dönüştürdükten sonra yerlerine bıraktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)