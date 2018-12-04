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Al Arabiya'ın Venezuela hazımsızlığı

Başkan Erdoğan'ın, Latin Amerika ziyareti kapsamında Venezula'yı ziyaret edip Nicolas Maduro ile bir araya gelmesi, Türkiye düşmanı BAE Prensi Nahyan finansmanındaki Al Arabiya'yı çıldırttı.

Haber Merkezi | 04.12.2018 - 17:35..
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Her fırsatta Türk düşmanlığı yapan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Başkan Erdoğan'ın Venezuela'yı ziyaret etmesinin hazımsızlığını yaşıyor. Özellikle büyük bir yer altı cevherine sahip olan Venezuela'ya yapılan Türk seferleri Türkiye düşmanlığını alevlendirdi.

Al Arabiya'ın Venezuela hazımsızlığı

"TRUMP'A RAĞMEN NASIL GİDER"

Türkiye düşmanı BAE Prensi Nahyan finansmanındaki Al Arabiya, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini manşetine taşıdı. Donald Trump'ın Venezuela ile olan karşıtlığına karşın Erdoğan'ın Caracas ziyaretini değerlendiren Al Arabiya "Trump'a rağmen Erdoğan Maduro'ya gitti" haberini internet sitesinden yayınladı.

Başkan Erdoğan'ın, Trump ile aralarının bozuk olmasına rağmen müttefiki ABD'yi takmadan, Venezuela'ya gitmesinden rahatsız olan Al Arabiya bu durumu sorguladı.

Al Arabiya'ın Venezuela hazımsızlığı

MADEN RAHATSIZLIĞI

Özellikle ABD tarafından ders verilmeye çalışılan Nicolas Maduro, yalnızlığa itilmeye çalışılıyor. Buna karşılık sağlam ilişkiler kurarak madenlerini işletmeyi ve dışarı açılmayı hedefleyen Venezuela, Türkiye ile sıcak temas halinde.

Milyar dolarlık bir pazarın tek başına hakimi olma yolunda, önemli bir kazan- kazan ortaklığına giden Türkiye, bu noktada, Al Arabiya gibi sömürü düzeninin medya ayakları tarafından şaşkınlıkla seyrediliyor.

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