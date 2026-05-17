Al-Nassr finalde yıkıldı: Kupa hayali suya düştü
Asya futbolunun ikinci büyük kulüp turnuvası Şampiyonlar Ligi 2'nin finalinde Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, Japonya ekibi Gamba Osaka'ya 1-0 mağlup oldu.
Asya futbolunun ikinci büyük kulüp turnuvası Şampiyonlar Ligi 2'nin finalinde Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ve Japonya ekibi Gamba Osaka, Riyad'daki Kral Saud Stadyumu'nda karşılaştı.
TÜRK FORVET GALİBİYETİ GETİRDİ
Dev finalde tek gol çıktı.
Gamba Osaka, 30. dakikada Rizespor'un eski futbolcusu Deniz Hümmet'in attığı golle maçı 1-0 kazandı ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi 2'yi kazandı.
OSAKA'NIN KADRO DEĞERİ 9 KAT DÜŞÜK
135 milyon Euro'luk değeri bulunan Al Nassr, 15 milyon Euro'luk Gamba Osaka'ya kaybetti.
2023 yılından beri Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Suudi ekibinde henüz kupa kazanamadı.
Cristiano Ronaldo maç sonu ikincilik için madalya seremonisine katılmadı.
Portekizli futbolcu, Al Nassr'da 142 maça çıktı ve 121 gol atarken, 24 asist yaptı.
