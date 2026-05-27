Al Nassr'dan ayrılacak mı? Jorge Jesus cephesinden açıklama

Suudi Arabistan'da Teknik Direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Nassr, Pro Lig'de Damac'ı 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Karşılaşmada 2 kez fileleri sarsan Cristiano Ronaldo ise bu ligde ilk şampiyonluğunu yaşamıştı.

AYRILIĞI KAFAYA KOYDU

Al Nassr'la sözleşme yenilemesi beklenen Jorge Jesus'un çarpıcı bir karara imza attığını avukatı Luis Miguel Henrique resmen açıkladı.

Suudi basınından Arriyadiyah'a konuşan Henrique, tecrübeli çalıştırıcının ayrılığı kafasına koyduğunu belirterek "Jesus’un tutumu değişmeyecek. Onu kararını yeniden gözden geçirmeye ikna etmek için girişimler yapılsa da bu durum değişmeyecek. Kendisi gösterilen çabayı takdir ediyor ancak bu konudaki kararı kesin." ifadelerini kullandı.

"GELECEKTE HER ŞEY MÜMKÜN"

Jorge Jesus'un geleceği hakkında da konuşan avukatı, "Jesus’un Suudi Arabistan ile çok güçlü bir bağı var; bu bağ, Brezilya ile olan ilişkisine benziyor. Bu nedenle geleceğin ne getireceğini şimdiden söylemek mümkün değil. Burada ya da başka bir yerde görev alabilir çünkü ülkeyi ve insanlarını çok seviyor. Gelecekte her şey mümkün." sözlerini sarf etti.

"BELKİ FENERBAHÇE'DE BİTİRMEM GEREKEN BİR HİKAYEM VARDIR"

Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Türk takımlarından teklif aldığını söylemişti.

Jesus, gelecek yıl hangi takımı çalıştıracağıyla ilgili, "Portekiz'de, Brezilya'da kazandım. Flamengo'da, Al Hilal'de, Fenerbahçe'de, Al Nassr'da çalıştım. Kupa kazanmadığım tek yer Fenerbahçe oldu. Belki Fenerbahçe'de bitirmem gereken bir hikayem vardır. Bu olasılıklardan biri. Bunu düşüneceğim. Birkaç günlüğüne Portekiz'e tatile gidiyorum. Sonra birkaç günlüğüne Brezilya'ya arkadaşlarımı görmeye gitmeyi planlıyorum. Gelecek yıl nerede olacağımı göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

"TÜRKİYE'DEN BİR BAŞKA TAKIM DAHA BANA TEKLİF YAPTI"

Jesus, birden fazla takımdan teklif aldığını belirterek, "Sadece Fenerbahçe değil, Türkiye'den bir başka takım daha bana teklif yaptı. Türkiye'de üç büyük takım var; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Bu üç takımdan ikisi teklif getirdi. İkinci takım şimdilik sır olarak kalmaya devam ediyor." demişti.

FENERBAHÇE KARİYERİ

71 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe kariyerinde 53 karşılaşmaya çıktı.

2022-2023 sezonunda sarı-lacivertlileri çalıştıran Jesus, maç başına 2.23 puan ortalaması tutturmayı başardı.

Portekizli teknik direktör, Fenerbahçe kariyerinde 1 de Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.