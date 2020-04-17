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Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

İnfaz yasasında yapılan düzenlemenin ardından tahliye olan Çakıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Haber Merkezi |
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Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

AK Parti ile MHP'nin çalışmalarının ardından Meclis'ten geçen infaz düzenlemesi yürürlüğe girdi ve tahliyeler hız kazandı.

Cezaevinden çıkan isimlerden biri de Alaattin Çakıcı oldu.

Çok sayıda aracın katıldığı bir konvoyla cezaevinden çıkan Çakıcı, bir dostunun otelinde inzivaya çekildi.

Alaattin Çakıcı burada el yazısıyla bir mektup yazdı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Çakıcı, "Yeni infaz yasası ile esarette kurtulup özgürlüğüne kavuşan tüm mahkum arkadaşlar, şahsım ve hepimizin özgür olmasına vesile olan MHP Genel Başkanı Dünya Türkleri'nin yaşayan efsanevi son Türkmen Beyi Sayın Devlet Bahçeli'ye ve bu yasanın diğer mimarı, son dört yıldır devletimizin bekası için Batı Emperyalizmine asla taviz vermeyen Devlet Başkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'a kendi adıma ve özgürlüklerine kavuşturdukları tüm mahkum arkadaşlar adına en derin saygılarımı arz ederim" ifadelerini kullandı.

Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

İŞTE ÇAKICI'NIN MEKTUBU

Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

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