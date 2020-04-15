Alaattin Çakıcı'nın gün içinde tahliye edilmesi bekleniyor

Ankara'da Sincan Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki bazı hükümlüler, infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, tahliye edildi.

Cezaevinde kalan Alaattin Çakıcı'nın da ilerleyen saatlerde tahliye edilmesi bekleniyor.

YAŞ KRİTERİNDEN YARARLANDI

67 yaşında olan Çakıcı, infaz düzenlemesinde 65 yaş kriterinden yararlanmış oldu.

Sabah saatlerinde başlayan tahliye işlemlerinde öncelik, yaş nedeniyle serbest bırakılanlara verildi.

Ancak Alaattin Çakıcı'nın henüz tahliye edilmediği ve akşam saatlerinde tahliye edilmesinin beklendiği öğrenildi.

SİNCAN CEZAEVİ, ÇAKICI'NIN SON DURAĞI OLDU

Organize suç örgütü elebaşı Çakıcı, 16 Temmuz 2016 tarihinde Edirne'den Bolu F Tipi Cezaevi'ne, buradan da 2017 yılında Kırıkkale’nin Keskin ilçesindeki F Tipi Cezaevi'ne nakledilmişti.

Çakıcı, 13 Ağustos 2018 tarihinde ise Sincan Kapalı Cezaevi'ne nakil olmuştu.

BAHÇELİ, 2 YIL ÖNCE SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan Devlet Bahçeli, 2018 yılında yaptığı açıklamada, "Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?

Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir?" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'den Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz'a af önerisi