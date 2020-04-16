Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü

Ankara Sincan Cezaevi'nde bulunan Alaattin Çakıcı, infaz yasasında yapılan düzenlemenin ardından tahliye oldu.
Çakıcı'yı karşılamaya giden sevenleri, uzun bir konvoy oluşturdu.
İLK FOTOĞRAF
Cezaevinden çıktıktan sonra kameralara ilk pozunu veren Çakıcı'nın, keyfinin oldukça yerinde olduğu gözlendi.
AVUKATI: İNZİVAYA ÇEKİLDİ
Alaattin Çakıcı'nın avukatı, tahliye sürecine ilişkin açıklama yaptı.
Avukat Zeynep Çiftçi; Çakıcı'nın, Saros'ta bir otelde inzivaya çekildiğini duyurdu.
Alaattin Çakıcı tahliye oldu VİDEO