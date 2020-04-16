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Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü

Gece yarısı cezaevinden çıkan Alaattin Çakıcı'yı karşılamaya gidenler, uzun bir konvoy oluşturdu.

AA & Ensonhaber |
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Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü

Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü

Ankara Sincan Cezaevi'nde bulunan Alaattin Çakıcı, infaz yasasında yapılan düzenlemenin ardından tahliye oldu.

Çakıcı'yı karşılamaya giden sevenleri, uzun bir konvoy oluşturdu.

İLK FOTOĞRAF

Cezaevinden çıktıktan sonra kameralara ilk pozunu veren Çakıcı'nın, keyfinin oldukça yerinde olduğu gözlendi.

AVUKATI: İNZİVAYA ÇEKİLDİ

Alaattin Çakıcı'nın avukatı, tahliye sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Avukat Zeynep Çiftçi; Çakıcı'nın, Saros'ta bir otelde inzivaya çekildiğini duyurdu.

Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü

Alaattin Çakıcı tahliye oldu VİDEO

Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü

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