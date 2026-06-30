Alaçatı’da 870 bin TL'lik adisyona işletmecinin yanıtı: Lüks tüketim

Türkiye’nin en popüler turizm merkezlerinden Alaçatı’da bir eğlence mekânında ortaya çıkan yüksek tutarlı adisyon, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte tatil bölgelerindeki harcama kalemleri yeniden gündeme gelirken İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı’daki bir işletmeden çıkan 870 bin 150 TL’lik adisyon, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Paylaşılan hesap görseli binlerce yorum alırken kullanıcılar arasında, fiyatların “aşırı yüksek” olduğu yönünde eleştiriler ile lüks segmentte normal karşılanabileceği yönündeki yorumlar dikkat çekti.

Hesapta en dikkat çeken detay ise yalnızca alkollü içeceklerin toplamının 851 bin 800 TL’yi bulması oldu.

“YÜKSEK FİYAT DEĞİL, LÜKS TÜKETİM”

Kamuoyunda oluşan tartışmaların ardından işletme sahibi Fırat Enuştekin, açıklamada bulundu. Enuştekin, ortaya çıkan tutarın işletme politikasıyla değil, tamamen masanın tercihiyle ilgili olduğunu savundu.

Açıklamada, söz konusu hesapta 49 şişe şampanya ve 2 şişe 18 yıllık viski tüketildiği, yiyecek bedelinin ise yaklaşık 18 bin TL civarında olduğu belirtildi. Enuştekin, “Burada yüksek fiyatlandırmadan ziyade tamamen lüks ve gösterişli bir tüketim söz konusu.” ifadelerini kullandı.

ALAÇATI’NIN LÜKS TURİZM VURGUSU

Alaçatı’nın uluslararası ölçekte bilinen bir turizm destinasyonu olduğuna dikkat çeken işletme sahibi, bölgedeki işletmelerin üst segment misafirlere hizmet verdiğini söyledi.

Enuştekin, yaz sezonunda bu tür yüksek harcamaların zaman zaman yaşanabildiğini ifade ederek Çeşme esnafının, turizm hareketliliğini sürdürebilmek için yoğun bir şekilde çalıştığını dile getirdi.

TARTIŞMA SÜRÜYOR

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran adisyon, kullanıcılar arasında “lüks tüketim” ile “fiyatlandırma politikası” tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Olay, tatil bölgelerindeki harcama düzeylerine ilişkin farklı görüşleri de beraberinde getirdi.