Alanya, il olma beklentisinde nüfusuyla lise başında

Türkiye’de il statüsü kazanabilecek ilçelere ilişkin değerlendirmeler yeniden gündeme gelirken, nüfus kriterlerine göre yapılan sıralamada Antalya’nın Alanya ilçesi 24 ilçe arasında zirvede yer aldı. 371 bin 547 kişilik nüfusuyla dikkat çeken ilçe, hem ekonomik hacmi hem de turizm kapasitesiyle yeniden “il olma” tartışmalarının merkezine oturdu.

İlçede esnaf ve sivil toplum temsilcileri, Alanya’nın yıllardır il olmayı hak ettiğini savunurken, yetkililere çağrıda bulunuyor.

KRİTERLER ALANYA’YI İŞARET EDİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ve değerlendirme kriterlerine göre bir ilçenin il olabilmesi için en az 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine 30 kilometreden daha uzak konumda bulunması gerekiyor.

Bu kapsamda yapılan sıralamada Alanya, hem nüfus hem de ekonomik büyüklük açısından öne çıkan ilçeler arasında ilk sıraya yerleşti.

“ALANYA HİZMETTE DAHA FAZLASINI HAK EDİYOR”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, Alanya’nın uzun yıllardır il olma beklentisi içinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Alanya’nın il olması, kamu hizmetlerine daha etkin erişim açısından büyük önem taşıyor. Antalya, geniş coğrafyası nedeniyle hizmet sunumunda zorlanıyor. Alanya’nın il olması yalnızca ilçeyi değil çevre bölgeleri de rahatlatacaktır.”

Erdem, ilçenin turizm ve istihdam kapasitesine de dikkat çekerek Alanya’nın birçok ilden daha yüksek ekonomik katkı sunduğunu vurguladı.

TURİZM VE NÜFUS YOĞUNLUĞU DİKKAT ÇEKİYOR

Alanya’nın turizm potansiyelinin yıl boyunca yüksek seyrettiğini belirten Erdem, yaz aylarında nüfusun 1 milyona yaklaştığını ifade etti.

İlçede 650 tesis ve yaklaşık 200 bin yatak kapasitesi bulunduğunu söyleyen Erdem, bu yapının Türkiye turizmi içinde önemli bir paya sahip olduğunu dile getirdi.

ESNAFTAN İL STATÜSÜ TALEBİ

İlçedeki esnaflar da Alanya’nın yıllardır il olmayı hak ettiğini savunuyor. Görüş bildiren vatandaşlar, mevcut nüfusun birçok ilden daha yüksek olduğunu ve buna rağmen hizmetlerin yetersiz kaldığını ifade ediyor.

Giyim sektöründe faaliyet gösteren Mehmet Sar, ilçenin fiilen bir şehir gibi yaşadığını belirterek altyapı ve ulaşım sorunlarına dikkat çekti.

Saatçilik yapan Ahmet Karataş ise Alanya’nın uzun süredir il olma beklentisinin karşılanmadığını belirterek, “Yazın nüfus 1 milyonun üzerine çıkıyor ama hizmetler bu yoğunluğu karşılamıyor.” dedi.

“20 YILDIR BEKLENTİ VAR”

İlçe sakinlerinden Yusuf Karataş da Alanya’nın il olma beklentisinin uzun yıllardır dile getirildiğini hatırlatarak, verilen sözlerin bugüne kadar karşılık bulmadığını ifade etti.