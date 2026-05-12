Antalya'da kıyıya vuran paketten 40 kilogram esrar çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürüttüğü denetim çalışmaları sırasında Keşefli Mahallesi sahilinde kıyıya vurmuş halde şüpheli bir paket tespit etti.

Ekiplerce yapılan incelemede paketin içerisinde 40 kilogram esrar olduğu belirlendi.

40 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Piyasa değerinin yaklaşık 40 milyon lira olduğu öğrenilen uyuşturucu maddeye el konuldu.

Alanya Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.