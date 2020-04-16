Alanya’da vatandaşlar, seyyar konserle moral depoladı

Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren koronavirüs salgınının hızla yayılmasının ardından, evlerinden çıkamayan vatandaşlara moral olması için mahallelerde seyyar konser verildi.

SEYYAR ORKESTRA ÇALDI, VATANDAŞLAR EVLERİNDEN EŞLİK ETTİ

Alanya Belediyesi tarafından minibüs üzerine konulan sahnede 2018 O Ses Türkiye Yarışması’nın finalisti Cüneyt Güzel, birbirinden güzel şarkılar seslendirdi.

Mahalle mahalle gezilerek orkestra eşliğinde verilen konsere, vatandaşlar balkon ve pencerelerine çıkararak eşlik etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI OYNAYARAK STRES ATTI

Bir grup sağlık çalışanının ambulanstan inerek çalınan şarkılarda oynadığı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sağlık çalışanları dakikalarda oynayarak stres attı.

Ayrıca konser, Alanya Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesaplarında da canlı olarak yayınlandı.