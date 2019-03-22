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Albay İrevül'ün tepkisine destek geldi

18 Mart Çanakkale Şehitleri'ni anma programında Atatürk'e dua edilmediği gerekçesiyle programı terk eden Albay Önder İrevül'e destek mesajları yağdı.

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 11:46..
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Albay İrevül'ün tepkisine destek geldi

İstanbul Avcılar'da, 18 Mart Çanakkale Şehitleri'ni anma programı gerçekleştirildi.

Bu programa katılan Avcılar Askerlik Şubesi Başkanı Önder İrevül, şehitler adına okunan duada Atatürk'ün adının geçmemesi üzerine tepki gösterdi.

Albay'dan hocaya Atatürk tepkisi İZLE

Protokoldeki yerinden kalkıp kürsüde dua eden hocanın yanına gelen İrevül, "Mustafa Kemal Atatürk'ü duydun mu sen hiç? Ona neden Fatih okumadın?" diye sordu. Hocanın "Çanakkale şehitlerimiz dedik ya." demesi üzerine Albay İrevül, salonu terk etti.

"SADECE HARBİYELİYİM"

Kısa sürede binlerce beğeni alan İrevül'e, destek mesajları yağdı.

Gelen güzel tepkiler üzerine ise Albay İrevül, "İnanılmaz mahçup ediyorsunuz.. Bir şey yapmadım. Sadece Harbiyeliyim." yorumunda bulundu.

Albay İrevül'ün tepkisine destek geldi

Albay İrevül'e destek gibi tepki gösterenler de oldu.

Albay İrevül'ün tepkisine destek geldi

Albay İrevül'ün tepkisine destek geldi

Albay İrevül'ün tepkisine destek geldi

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