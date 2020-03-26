Albayrak: Bankaların verdikleri taahhütlerin takipçisiyiz

Kamu bankaları, müşterilerinin salgın sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla destek paketlerini devreye aldı.

Buna göre, taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin ödemeleri ötelenecek, kredi ödemelerine ek süre verilecek.

VERİLEN TAAHHÜTLERİ TAKİP EDİYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak, "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

Albayrak, "Taahhütlere aykırı uygulamayla karşılaşan vatandaşlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun şikayet hatlarına durumu aktarabilir." dedi.

BDDK ÜZERİNDEN ŞİKAYET

Bakan Albayrak'ın paylaşımında yer alan görselde, koronavirüs ile mücadelede bankalar tarafından verilen destek taahhütlerine aykırı tespit eden vatandaşların, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) iletişim kanallarına başvuru yaparak bilgi edinebileceği, durumlarını ileterek hızla çözüme ulaşabileceği belirtildi.