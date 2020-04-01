Albayrak: İşini kaybedenlerin sorunu ivedilikle çözülecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Albayrak, "İşini, gelirini kaybeden vatandaşlarımızın sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle uğraşacağız." dedi.

"PEK ÇOK ÜLKEDEN DAHA İYİYİZ"

Albayrak, "Sağlam finans sektörümüz, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemimiz ve güçlü sağlık altyapımızla dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumdayız." ifadelerini kullandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÇAĞRISI

Firmalara da seslenen Albayrak, "İşçi çıkarmak ya da ücretsiz izin yerine 'Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurun, vatandaşımız maaş almaya devam etsinler." dedi.

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