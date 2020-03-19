taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5421
Euro
7.0443
Altın
1473.77
Borsa
84541.8
Gram Altın
308.856
Bitcoin
38436.1

Albayrak, koronaya yönelik ekonomik tedbirleri anlattı

Berat Albayrak, koronavirüsün Türkiye'de tespit edilmesinin ardından uygulamaya alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini değerlendirdi.

AA | 19.03.2020 - 15:07..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün koronavirüs salgınına yönelik alınan ekonomik tedbirler kapsamında 100 milyar liralık Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı canlı yayında, alınan bu ekonomik tedbirleri değerlendirdi.

Albayrak, koronaya yönelik ekonomik tedbirleri anlattı

Berat Albayrak'ın değerlendirmelerinden satır başları:

"TÜRKİYE BU SÜREÇTE EN HAZIRLIKLI ÜLKE"

"Türkiye böyle bir küresel sürece belki dünyada en hazırlıklı ve en tedarikli, altyapı itibarıyla en güçlü giren ülkelerden biri.

Güçlü bir paket olduğunu söyleyebiliriz.

Paketle birlikte önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık bir likidite piyasayı rahatlatacak.

Birçok sektörün kısa çalışma ödeneğinden yararlanması söz konusu olacak.

Esnaflar, kamu bankaları başta olmak üzere likidite imkanlarından faydalandırılacak.

Albayrak, koronaya yönelik ekonomik tedbirleri anlattı

"İLK ÇEYREĞİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE KAPATACAĞIZ"

Mart ayında hafif bir yavaşlama ile birlikte ilk çeyreği beklentilerin üzerinde kapatacağız.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNDE RİSK GÖRMÜYORUM"

Ben, beklenti olarak Türkiye ekonomisinde şu an için bir risk görmüyorum.

Şu anda bütçe riski yok, Türkiye ekonomisi bu süreçten en pozitif çıkan ülke olacak.

Türkiye'nin mevcut kapasitesi içinde makul olan talepleri yerine getireceğiz.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEMDE YOK"

Sokağa çıkma yasağı şu anda gündemimizde yok.

Likidite ve finasmana erişim açısından bir sorunumuz yok."

İlginizi Çekebilir
Diyanet: Kandil gecesi camiler kapalı olacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüsün yayılma riskine karşı yeni tedbirler aldı.
Antalya'da servis şoförü 1.77 promil alkollü yakalandı
Asayiş ekiplerince durdurulan şoförün, direksiyon başında alkol aldığı ve çay bardağıyla araçtan indiği bildirildi. Aracı bağlanan sürücünün, 6 ay ehliyetine el konuldu.
Korona tedbirlerine uymayan işletmecilere suç duyurusu
İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Tedbirleri" genelgesine uymayan 187 iş yeri kapatılırken, 37 işletmeciye suç duyurusunda bulunuldu.
Evde kalma kuralına uymayan umreciler gözaltına alındı
Şanlıurfa’da Umre ve yurt dışından geldiği öğrenilen 5 kişi, Sağlık Bakanlığı'nın 14 gün evde kalma uygulamasına uymadıkları gerekçesiyle emniyet ekiplerince gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Korona vakalarının binlere ulaştığı iddasına düzeltme
Korona vakalarının binlere ulaştığı iddasına düzeltme
805
Pınar Fidan Alevilere hakaret etti
Pınar Fidan Alevilere hakaret etti
328
Bakan Selçuk anlattı: Eğitimde neler olacak
Bakan Selçuk anlattı: Eğitimde neler olacak
90
ÖSYM 9 sınavı erteledi
ÖSYM 9 sınavı erteledi
49
Çin'de son 24 saatte 13 vaka tespit edildi
Çin'de son 24 saatte 13 vaka tespit edildi
149
Korona vakalarının arttığını söyleyen doktora soruşturma
Korona vakalarının arttığını söyleyen doktora soruşturma
441
Camide imam ve cemaat tartıştı
Camide imam ve cemaat tartıştı
521
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir