Albayrak, koronaya yönelik ekonomik tedbirleri anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün koronavirüs salgınına yönelik alınan ekonomik tedbirler kapsamında 100 milyar liralık Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı canlı yayında, alınan bu ekonomik tedbirleri değerlendirdi.

Berat Albayrak'ın değerlendirmelerinden satır başları:

"TÜRKİYE BU SÜREÇTE EN HAZIRLIKLI ÜLKE"

"Türkiye böyle bir küresel sürece belki dünyada en hazırlıklı ve en tedarikli, altyapı itibarıyla en güçlü giren ülkelerden biri.

Güçlü bir paket olduğunu söyleyebiliriz.

Paketle birlikte önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık bir likidite piyasayı rahatlatacak.

Birçok sektörün kısa çalışma ödeneğinden yararlanması söz konusu olacak.

Esnaflar, kamu bankaları başta olmak üzere likidite imkanlarından faydalandırılacak.

"İLK ÇEYREĞİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE KAPATACAĞIZ"

Mart ayında hafif bir yavaşlama ile birlikte ilk çeyreği beklentilerin üzerinde kapatacağız.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNDE RİSK GÖRMÜYORUM"

Ben, beklenti olarak Türkiye ekonomisinde şu an için bir risk görmüyorum.

Şu anda bütçe riski yok, Türkiye ekonomisi bu süreçten en pozitif çıkan ülke olacak.

Türkiye'nin mevcut kapasitesi içinde makul olan talepleri yerine getireceğiz.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEMDE YOK"

Sokağa çıkma yasağı şu anda gündemimizde yok.

Likidite ve finasmana erişim açısından bir sorunumuz yok."