Albert Einstein’ın 1896 yılından kalma karnesi

Tarihe yön vermiş, 20'inci yüzyılın en büyük fizikçisi Einstein'ın “kötü bir öğrenci” olduğu efsanesi yıllarca tartışıldı durdu. Hepimiz Einstein'ın şu, meşhur okuldan atılma hikayesini duymuşuzdur. Özellikle ilk öğretim hayatında gereksiz bulduğu derslere ilgisiz olduğu için ortalama bir öğren­ci muamelesi gören genç Einstein bu belgesi, 17 yaşındaki üstün zekasına ve gelecekteki kariyerine ışık tutuyor.

İLKOKULDA HOCALARI UMUDU KESMİŞTİ

İlkokula Münih’te başlayan Albert Einstein, Alman okulunun katı disiplini karşısında bocalamıştı. Çünkü ezbercilik ona göre değildi ve bunu küçük yaşta dile getirmişti. Okul müdürü, çocukluğunda ve gençliğinin ilk yıllarında, sorgulayıcı doğası yüzünden Einstein için yaptığı değerlendirmede ona bir kariyer seçeneği önermeyi gereksiz bulmuştu. Çünkü deyim yerindeyse Einstein'ı işe yaramaz bir öğrenci olarak görüyordu.

MATEMATİKTE BİR DEHA

On beş yaşına gelmeden önce diferansiyel ve integral hesabına hakim olan Einstein, ilkokulda, sınıfın birincisi ve matematikte okul ortalamasının çok üstündeydi. Einstein matematik ve fiziği öğrenmek ve öğretmek istiyordu. Felsefik ve sözel dersler ilgisini çekmiyordu. 17 yaşındayken Zürih'teki İsviçre Federal Politeknik giriş sınavlarına girdi. Giriş sınavında matematik ve bilim bölümünü geçti. Fakat tarih, yabancı dil ve coğrafyadan kaldı.

FRANSIZCA DERSİ YÜZÜNDEN SINAVI GEÇEMEDİ, OKULA KABUL EDİLMEDİ

Einstein’in başvurduğu üniversiteye girebilmek için Fransızca bilmek zorunluydu ve Einstein sadece Fransızca sınavındaki başarısızlığı nedeniyle ilk girişte üniversiteye kabul edilmemişti.





İŞVEÇ VE ALMAN NOT SİSTEMİNİN FARKINA DİKKAT

Politeknik Müdürünün tavsiyesi üzerine, orta öğrenimini tamamlamak için 1895-96'da İsviçre Aarau'daki Aargau Kanton Okulu'na gitti. Belki de efsane, İsviçre okul sisteminin en iyi 6, en kötü 1 ve Alman not sistemine göre ise tam tersi olması gerçeğinde yatıyor. İsviçre A seviyelerine “Matur” denir; Alman sisteminde ise kötü not “Abitur” a tekabül eder. Ayrıca o dönem, Almanya ve İsviçre'deki okul notları birbirinden farklıydı; yani Almanya'daki 1'ıncı sınıf(mükemmel) İsviçre'deki 6'ıncı Sınıfı karşılıyordu. “Matematikte başarısız olan en büyük yaşayan matematikçi” lakabına maruz kalmasının sebebi buydu işte.

Kendisi de gülerek karşılamıştı bu yorumu: “Matematikte asla başarısız olmadım” diye cevap vermişti.

6 üzerinden ders notları...

EINSTEIN'IN DERS NOTLARI

18, 19, 21 ve 30 Eylül 1896 tarihlerinde yazılı ve sözlü sınavlarına girerek aşağıdaki notları aldı:

1. Alman dili ve edebiyatı: 5

2. Fransız dili ve edebiyatı: 3

3. İngiliz dili ve edebiyatı: -

4. İtalyan dili ve edebiyatı: 5

5. Tarih: 6

6. Coğrafya: 4

7. Cebir: 6

8. Geometri: 6

9. Tanımlayıcı geometri: 6

10. Fizik: 6

11. Kimya: 5

12. Doğal tarih: 5

13. Çizimde: 4

14. Teknik çizim: 4

MATEMATİĞİ HİÇBİR ZAMAN KÖTÜ OLMADI

Gerçekten de bunlar sadece bir safsatadan ibaret. Lisedeyken matematik ve fizikten alınabilecek en yüksek notları alıyordu. Einstein’in biyografisini yazanların çoğu, onun 14 yaşından önce, herhangi bir üniversitede matematik ya da fizik bölümünü bitirebilecek seviyede bilgisi olduğunu söylerler. Einstein küçük yaşlardan itibaren dahi seviyesinde IQ puanına sahipti ve özellikle de matematik ve fizik derslerinde sıra dışı bir öğrenciydi.

Einstein Matematik Bölümü’nü bilgisizliğinden değil, tam tersine, kendini beğenmişliğinden bırakmıştı. Matematikte zaten her şeyi bildiğine inanıyordu. Fakat asıl merak ettiği ayrıntılar Fizik Bölümü’ndeydi.