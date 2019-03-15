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Aldatıldın söylentisi Jennifer'ı çıldırttı

Alex Rodriguez'in Jennifer Lopez'i aldattığı iddia edilmişti.

Haber Merkezi | 15.03.2019 - 07:26..
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Jennifer Lopez, beyzbolcu sevgilisi Alex Rodriguez tarafından Bahamalar'a gittikleri tatilde evlilik teklifi aldı. Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Lopez'in nişanlandığı Alex Rodriguez gibi eski bir beyzbol oyuncusu olan Jose Canseco'dan şaşırtan bir iddia geldi. Alex Rodriguez, Jennifer Lopez'i kendisinin eski eşiyle aldattığı iddiasını ortaya attı. Rodriguez'in sol gözünün hemen kenarındaki kırmızılık gözlerden kaçmadı. Jennifer Lopez'in bu iddiaları duyunca Rodriguez'e saldırdığı iddia edildi.

Aldatıldın söylentisi Jennifer'ı çıldırttı

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